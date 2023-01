Die Hofer-Schützen aus Pinzberg haben ihre neuen Majestäten gekürt. Aus einer Pressemitteilung des Vereins gehen die Schützenkönige hervor: Schützenkönig Wolfgang Grau, Damenkönigin Alexandra Greif und Jugendkönigin Ida Förstel hatten an diesem Tag das Glück bei der „Roten Scheibe“ auf ihrer Seite. Der Vereinsmeister der Schützenklasse, Thomas Wagner , verbuchte 384 R, Hannah Förstel in der Damenklasse 363 R. In der Seniorenklasse kam Claus-Georg Förstel auf 351 R, mit der Luftpistole schoss Alwin Scherl ein Ergebnis von 179 R.

Bei den Pokalen gab es folgende Sieger: Schützen: Thomas Wagner mit 45,5 T; Damen: Hannah Förstel mit 159,6 T; Jugend: Ida Förstel mit 558 T; Luftpistole: Johanna Scherl mit 490 T.; Passivenpokal: Nikolaus Pöhlmann mit 128,9 T.; Jungendmünzscheibe gestiftet von Ingo Schwarzmann: Ida Förstel.

Den Wanderpokal zur Eisernen Hochzeit von Ehrenvorstand Martin und Frau Cilli Kreller gewann Ehrenschützenmeister Ludwig Wagner mit 32,6 T.

Die Scheibe zur Hochzeit von Schützenmeister Thomas und Frau Rebecca Wagner sicherte sich Vorsitzender Daniel Albrecht mit 29,0 T. Der Hochzeitspokal von Mario und Eva Hänsel ging an Nikolaus Pöhlmann, der 179 T erzielte. Die Familienscheibe von Silvia und Martin Kramer gewannen Rebecca und Thomas Wagner mit 788 T.

Die Armbrust-Wanderscheibe, gestiftet von der Stellvertretenden Vorsitzenden Ann-Kathrin Heilmann, sicherte sich Ludwig Wagner: 318 T. Die Zimmerstutzen-Wanderscheibe, gestiftet von Markus Heinrich , ging an Alwin Scherl mit 346 T. Der Verein weist darauf hin, dass heute um 19.30 Uhr der Schützenball stattfindet. Die Musik für die Veranstaltung kommt von „die Doh“. red