Im Magdeburger Dom feierte Pfarrer Hannes Hofmann am 7. Mai seine Ordination – die lebenslange Beauftragung eines evangelisch-lutherischen Pfarrers zu Verkündigung und Sakramentsverwaltung. Nach seinem Vikariat im oberfränkischen Sonnefeld übernahm der in Igensdorf aufgewachsene Pfarrerssohn 2022 die Thüringer Pfarrstelle Schönbrunn im Schleusengrund mit mehreren Kirchen nahe am Rennsteig.

Begegnung und Segnung

Pfarrer i. R. Heinz Hofmann, Vater von Hannes Hofmann, erlebte mit weiteren Teilnehmern aus Forchheim, Sonneberg und Schönbrunn bei der Busfahrt durch das frühlingshafte Oberfranken, Thüringen und Sachsen-Anhalt das besondere Fest, zu dem auch Begegnungen bei Sekt und Kulinarischem im historischen Kreuzgang des reichhaltig ausgeschmückten Gotteshauses aus dem 15. Jahrhundert gehörten.

Bischof Friedrich Kramer segnete rund 20 junge Pfarrerinnen und Pfarrer zum Dienst in ihren Kirchengemeinden. Als Assistenten legten die Pfarrer Dirk Acksteiner (Lehrpfarrer in Sonnefeld) und Superintendent Hartwig Dede (Hildburghausen) dem jungen Geistlichen die Hände auf und segneten ihn mit einem Wort der Bibel. red