Der Vorstand des Fördervereins Höhenschwimmbad Gößweinstein hat das Bad winterfest gemacht. Hecken wurden gestutzt, Wiesen gemäht, Holzbänke eingelagert und Laub gerecht.

Für die etwas umfangreicheren Arbeiten im Frühjahr werden mehr fleißige Hände benötigt. Das Bad begibt sich zwar in den Winterschlaf, doch der Förderverein ruht dennoch nicht. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende in Gößweinstein laufen auf Hochtouren. Am 10. Dezember von 15 bis 21 Uhr und am 11. Dezember von 11 bis 20 Uhr bietet der Förderverein an seinem Weihnachtsmarktstand Flammkuchen aus dem Holzofen und heiße Getränke an. Der gesamte Erlös kommt dem Höhenschwimmbad zugute. tw