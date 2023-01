Am Dreikönigstag vor 60 Jahren haben Gabriele und Rudolf Steinheimer standesamtlich geheiratet. Der Feiertag war dabei kein Hindernis, denn das Amtszimmer war das Wohnzimmer des damaligen Gunzendorfer Bürgermeisters Hans Hübschmann. Er war der Vater der Braut.

„Wir sind einfach von der Küche zur Trauung rüber ins Wohnzimmer gegangen“, erinnert sich die Jubelbraut und schmunzelt dabei: Früher wurde vieles noch pragmatischer gehandhabt. Die kirchliche Trauung fand einige Tage später in Bamberg statt.

Aus der Ehe von Gabriele und Rudolf Steinheimer gingen vier Töchter hervor, die ihnen drei Enkel und zwei Urenkelkinder bescherten. „Unser größtes Glück“, wie die beiden betonen. Das rüstige Rentnerpaar – beide sind 81 Jahre alt – genießt den Ruhestand und freut sich sehr über Familienbesuch.

Rudolf Steinheimer hatte 1963 die Schule zum Fleischbeschauer absolviert und war in dieser Funktion im Landkreis Bamberg tätig, später auch im Landkreis Forchheim. Daheim betrieb er nebenbei den landwirtschaftlichen Betrieb, „fast im Vollerwerb“, wie er hinzufügt. Stets tatkräftig mit seiner Frau an der Seite, die neben dem Großziehen der Kinder bei der Firma Lindner in Eggolsheim, der Quelle in Fürth und schließlich bei der Firma Fahrhans in Eggolsheim ein Zubrot verdiente. Heute geht die rüstige Jubilarin noch eifrig zu den Tanzstunden der Seniorengruppe in Eggolsheim.

In der Unterstürmiger Dorfgemeinschaft engagierten sich die beiden schon immer, Rudolf war Ortsbauer, Gabriele die Ortsbäuerin. Zu ihrem Jubeltag gratulierten neben der Feuerwehr, dem Sozialverband VdK und dem Gartenbauverein auch stellvertretender Bürgermeister Georg Eismann. Seitens des Landkreises Forchheim brachte Landrat Hermann Ulm ein Präsent für das Jubelpaar. erl