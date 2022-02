In der Zeit vom vergangenen Samstag, circa 20.30 Uhr, bis Sonntag, ungefähr 9 Uhr, stand in der Merianstraße im Stadtteil Buckenhofen ein Mini Cooper geparkt. Ein Opel Astra war in etwa zur gleichen Zeit in der Frankenau im Stadtteil Burk abgestellt. Ein unbekannter Täter entfernte von den Autos jeweils das hintere Kennzeichen. Die gestohlenen Kennzeichen lauten FO – LX 11 und FO – MA 41. Hinweise zu dem Diebstahl werden von der Polizei-Inspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/70900 entgegengenommen. pol