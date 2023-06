Der Missionsverein „Lasst uns gehen“ Heiligenstadt brachte mit zwei Transporten Hilfsgüter in die Ukraine und nach Moldawien.

Das Team „Ukraine“ erreichte nach 16 Stunden Fahrt die ungarisch-moldawische Grenze. Am ersten Anlaufpunkt in Uschgorod angekommen, wurde der Großteil der Hilfsgüter ausgeladen. Neben 30 aussortierten Computern von der Realschule Scheßlitz waren viele Rollstühle, Rollatoren, Verbandsmaterial, Inkontinenz- und Krankenhausartikel, Matratzen und gut erhaltene Bekleidung von mehreren Gemeinden und Bürgern mit dabei.

Auch in der Westukraine spürt man die Sorgen und Nöte der Bevölkerung, alle sehnen sich nach Frieden. Der Leiter der Hilfsgüterverteilung bedauerte, dass sie von der ukrainischen Regierung wenig finanzielle Unterstützung für die Weiterverteilung der Güter und für die Unterbringung und Versorgung der vielen Flüchtlinge und verletzten Soldaten aus dem Osten bekämen. Denn auch hier hätten sich die Kosten für Energie, Lebensmittel und ärztliche Versorgung kräftig erhöht. Die Löhne seien wegen des Krieges überall gekürzt worden, und so könnten viele ohne die Unterstützung westlicher Organisationen kaum überleben.

Am nächsten Tag fuhr das Team in das 45 Kilometer entfernte Kinderheim, das im Dezember vom Missionsverein schon mit Weihnachtspäckchen überrascht worden war. Hier sind 40 zum Teil von Eltern vernachlässigte oder verlassene Kinder untergebracht. Das Gebäudes ist in einem sehr schlechten Zustand, die sanitären Anlagen sind teilweise nicht benutzbar. Die Leiterin des Heimes erzählte, dass seit 2014 fast nichts mehr investiert wurde, so wie bei vielen staatlichen Gebäuden und Straßen. Hier übergab man dann Süßigkeiten, Spielsachen für die Kinder und einen Stromgenerator angesichts der häufigen Stromabschaltungen. Außerdem spendete die Scheßlitzer Schulstiftung einen größeren Geldbetrag für das Nötigste.

Der nächste Anlaufpunkt sollte die Familie eines leukämiekranken jungen Mannes, 100 Kilometer weiter im Landesinneren, sein. Es wurden Geld und Lebensmittelgeschenke übergeben.

Da zu diesen Zeitpunkt kein Kriegsgeschehen spürbar war, entschloss sich die Gruppe, weitere 100 Kilometer ins Land zu fahren, um zwei Stellen aufzusuchen, an die der Verein vor vielen Jahren schon Hilfsgüter brachte. Hier war man überrascht, dass sie in der derzeitigen Situation nicht vergessen wurden. Da erfuhr die Gruppe unter anderem, dass aus dem Gebiet schon 700 Soldaten gefallen seien. Am nächsten Tag machte sich die Gruppe über Rumänien auf die Rückfahrt.

Die zweite Gruppe erreichte auf dem Weg nach Moldawien nach 15 Stunden Fahrt den ersten Zielort Oradea in Westrumänien, wo sie die ersten Hilfsgüter in eine Palliativstation brachte. Diese wird von der baptistischen Gemeinde Oradea geleitet. Diese Sachen, die hier immer dringend benötigt werden, sind Inkontinenzartikel , Verbandsmaterial, Medikamente und gut erhaltene Bekleidung. Diese Sachen kamen zum Großteil aus dem Forchheimer Raum. Außerdem wurden an eine Behindertenschule ebenfalls 25 Computer von der Realschule Scheßlitz übergeben.

Am nächsten Tag machte man sich auf den Weg in das 550 Kilometer entfernte Moldawien, wo nach der Zollabfertigung die Hilfsgüter an die vor Ort ansässige Missionsstation übergeben wurden. Diese wird seit über 25 Jahren von dem dänischen Ehepaar Petersen geleitet. Von dort werden die Güter an die arme Bevölkerung im größeren Umkreis weiterverteilt. Sie werden derzeit dort dringend benötigt, da die normale Bevölkerung ebenfalls unter der hohen Preissteigerung leidet und außerdem viele Flüchtlinge aus der Ukraine dort untergekommen sind.

Rentner bekommen umgerechnet etwa 100 Euro, was nicht mal mehr für Essen, Strom und Gas reicht. Medikamente kann man sich kaum leisten, deshalb sind viele Familien verschuldet und krank. Viele ältere Personen im ländlichen Bereich sind arbeitslos und arbeiten als Tagelöhner. Ein Großteil der jüngeren Bevölkerung arbeitet im Ausland, um ihre Familien ernähren zu können, was aber durch den Krieg schwieriger geworden ist, weil viele wegen der Sprache in Russland gearbeitet haben.

Es wurden noch einige Projekte besucht, die vom Missionsverein aus Heiligenstadt schon länger unterstützt werden.

Weitere Infos auch zum Spendenkonto des Hilfsvereins unter lasst-uns-gehen.de. red