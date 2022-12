„Da hat keiner der Jugendlichen mehr Lust , was zu machen, und das macht mich richtig traurig.“ Dies sagte Gemeinderätin Ulrike Götz (FWG) in ihrer Eigenschaft als gemeindliche Jugendbeauftragte während einer kontroversen Debatte nach der Vorstellung der Ergebnisse aus den Workshops der Arbeitsgruppe „Pumptrack am Walberla“ durch Michael Brütting.

Zahlreiche Jugendliche waren zur Gemeinderatssitzung gekommen. Im Gemeinderat würden viele Dinge einfach zerredet, ärgerte sich Götz. „Wollen wir uns denn nicht weiterentwickeln, will man denn nicht fortschrittlich sein?“, fragte sie.

Wie Brütting erklärte, habe der Gemeinderat das Vorhaben bereits grundsätzlich befürwortet. Es geht aber nicht nur um den Bau eines „Pumptracks“, also einer speziell geschaffenen Mountainbikestrecke, auf der es das Ziel ist es, ohne zu treten durch Hochdrücken des Körpers aus der Tiefe am Rad Geschwindigkeit aufzubauen. Sondern es geht auch um eine neue Sport- und Begegnungsstätte in der Gemeinde.

21 Einzelthemen aufgelistet

42 Teilnehmer, nicht nur Jugendliche, hatten sich an den Workshops beteiligt. Zwei Teams bereiteten dann die 21 Einzelthemen unter den drei Kategorien für einen Treffpunkt zum Relaxen, Sport und Klettern auf. Ideen sind unter anderem ein Basketballplatz, den man im Winter als Eislauffläche nutzen könnte, ein Beachvolleyballplatz, ein Ninja-Klettergerüst, eine Boulderwand, ein Pavillon mit Feuerstelle, ein Grillplatz, eine öffentliche Toilette und – etwas kurios – ein Getränkeautomat.

14 Rückmeldungen gab es für den Wunsch von zwei Pumptrackbahnen. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen, berichtete Brütting. Drei Grundstücke habe man bereits ins Auge gefasst, zwei gemeindliche und ein privates. Als ideal geeignet fand er das von der Gemeinde erworbene Grundstück am Sportheim des FC Concordia Leutenbach . Ein Angebot für eine Planerstellung in Höhe von 10.000 Euro liege auch schon vor. Das gesamte Projekt könnte laut Brütting über das EU-Programm Leader gefördert werden.

Nun gehe es darum, dass der Gemeinderat den Planungsauftrag vergibt. Brütting hielt dies im Kontext Jugendarbeit auch für eine gemeindliche Aufgabe. Roland Schmitt (WVO) war der Auffassung, dass der Sportverein dann auch die Verantwortung und die Trägerschaft mit übernehmen müsse. „Wer kümmert sich um Unterhalt, Pflege und Wartung?“, wollte Schmitt wissen. Dazu gebe es schon 15 Zusagen von Jugendlichen, die Feuer und Flamme seien, etwas zu tun, erklärte Brütting.

Dörflers Einwände

„Da muss ich enttäuschen, denn das ist keine Pflichtaufgabe der Gemeinde“, wendete Raimund Dörfler (WVE) ein. Immerhin solle so eine Anlage 200.000 bis 300.000 Euro kosten. Dörfler erinnerte an den Grundsatzbeschluss des Gemeinderats . Diese sehe zehn Prozent Förderung, gedeckelt auf höchstens 20.000 Euro, vor. Er hielt es für dringend notwendig, dass sich die jungen Leute eher im Sport- und Gesangverein und den Feuerwehren engagierten. Außerdem habe Concordia schon eine Radgruppe, und einen Basketballplatz gebe es an der Schule.

Der erste Beschlussvorschlag – „Der Bürgermeister wird beauftragt, zusammen mit dem Arbeitskreis ein geeignetes Grundstück zu suchen“ – wurde mit 6:7 Stimmen abgelehnt. Gegen den Beschlussvorschlag – „Der Vorsitzende wird beauftragt, mit dem Arbeitskreis ein Grundstück zu suchen und gleichzeitig Planungsangebote einzuholen“ – stimmten dann nur noch drei Räte.

„Ich denke, wir sind heute einen Schritt weitergekommen und wissen nun, was wir tun müssen“, lautete der Abschlusskommentar von Bürgermeister Florian Kraft (FW).