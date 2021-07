Am Sonntag, 11. Juli, radelt der ADFC Forchheim über die Höhen nach Mittelehrenbach und auf steilen Nebenstraßen hinauf über Ortsspitz nach Seidmar. Über Feld- und Waldwege geht die anspruchsvolle Radeltour nach Hetzelsdorf zur Mittagseinkehr. Die Weiterfahrt verläuft auf einem Forstweg durch einen herrlichen Buchenwald nach Hagenbach und über Pretzfeld zurück nach Forchheim . Auf Wunsch der Teilnehmer ist eine Kaffeepause möglich. Die 38 Kilometer lange Tour ist für sehr sportliche Radler und E-Biker geeignet. Mit kurzen, geschotterten Wegstücken ist zu rechnen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Nürnberger Tor in Forchheim . Nähere Informationen und Anmeldung unter www.adfc-forchheim.de. red