Präsidentin Anita Hofmann vom Fosanochtsverein Heroldsbacher Narren (FHN) eröffnete mit dem Prinzenpaar Anna I. vo der Wimmelbocher Stross und Maximilian I. vo Öberdorf am vergangenen Samstag die 16. Heroldsbacher Prunksitzung um 19.33 Uhr. Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, erlebten die rund 550 Gäste in der restlos ausverkauften Hirtenbachhalle ein buntes Programm.

Teil davon waren auch die Ehrungen der Aktiven. Ausgezeichnet wurden mit der Jugendehrung für vier Jahre aktives Tanzen: Lorena Eisen, Ronja Mehl, Amelie Murk und Vivian Spörl. Bronzene Abzeichen für sechs Jahre aktives Tanzen erhielten: Marion Baierl, Beate Büttner, Selina Dunkel, Rita Eger, Danja Glassl, Gloria Hänsch, Stefan Hänsch, Daniel Krämer, Kerstin Langmar, Nina Muschaweck, Nicole Pflaum, Lea Postler, Carola Ruhmann, Lisa Schubert, Kim Weikert, Klaudia Wieteck und Eva-Maria Zerreis.

Teresa Hartmann, Lena Jäger und Katharina Langmar wurden mit dem BDK-Abzeichen in Silber für elf Jahre aktives Tanzen ausgezeichnet. Das BDK-Abzeichen in Gold für 15 Jahre bei den Tänzern ging an Selina Cipriano, Anna Götzendörfer, Linda Schleicher und Julia Wiemann.

Die Session-/Verbandsorden erhielten Katharina Glassl und Eva-Maria Zerreis als Dank für ihre besonderen Leistungen.

Durchs restliche Programm führte Hofmarschall Jürgen Schleicher. Der närrische Schlachtruf „Herlsboch Helau“ war viele Male zu hören. red