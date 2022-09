Den Abend vor der Fahrzeugsegnung und dem Tag der offenen Tür nutzte das Technische Hilfswerk ( THW ) Kirchehrenbach für ein Fest in den eigenen Reihen. Im kleinen Kreis feierten die THWler ein Helferfest, was in den letzten zwei Jahren nicht möglich war, um das Zusammensein in der Helferschaft zu fördern und auszubauen und sich über Neuigkeiten im Ortsverband zu informieren.

Diese Veranstaltung nahm die Führung des Ortsverbandes auch zum Anlass, einige langjährige Helferinnen und Helfer zu ehren, da auch das in den vergangenen Jahren nicht durchführbar war. So wurden an dem Abend Urkunden von zehn Jahren bis 60 Jahren Zugehörigkeit an verdiente Helfer verliehen. Hierzu war als einzig Externer der Leiter der THW-Regionalstelle Bamberg, Andreas Herold, zu der Veranstaltung gekommen, um mit dem Ortsbeauftragten Thomas Albert die Ehrungen zu überreichen.

Für zehn Jahre wurden geehrt: Klaus Albert und Simon Drummer; für 20 Jahre: Stefan Zametzer; für 25 Jahre: Karoline Kötter und Heike Lalla; für 30 Jahre: Jürgen Biedermann, Marko Dötzer und Volker Gebhard; für 40 Jahre: Josef Gebhardt, Roman Haase, Reinhold Postler und Thomas Albert . Für 50 Jahr erhielten eine Urkunde Alfred Gebhard und Helmut Pieger und für 60 Jahre Otto Dötzer und Franz Kraus .

Der Regionalstellenleiter Andreas Herold freute sich mit den Geehrten, aber auch besonders über die lange Zugehörigkeit der vier Geehrten für ihre 50- beziehungsweise 60-jährige Mitgliedschaft im THW . Das sei in heutiger Zeit nicht mehr selbstverständlich. Auch über die generationenübergreifende Gemeinschaft im THW Kirchehrenbach zeigte sich Andreas Herold zufrieden, da es eine gute Kameradschaft ausmache.

Das betonte auch Ortsbeauftragter Thomas Albert bei der Ansprache zur Ehrung der beiden Jubilare für 60 Jahre. Sie seien zwar nicht mehr im allgemeinen Dienst mit im Einsatz, dennoch nach wie vor bei Terminen im Ortsverband gerne anwesend. Und auch die beiden Geehrten für 50 Jahre Mitgliedschaft seien nach wie vor im Ortsverband und im Einsatz eine wichtige Stütze durch ihre Arbeit im THW Kirchehrenbach .

Nach den Ansprachen und Ehrungen ließen die Helferinnen und Helfer den Abend mit langen Gesprächen und Erinnerung, nach der langen Zeit in der solche Termine nicht möglich waren, ausklingen.

Karoline Kötter