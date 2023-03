46 angehende Helfer aus sieben Ortsverbänden legten im THW Forchheim ihre Grundausbildungsprüfung ab. Im Wechsel wurden die Prüflinge in Theorie und Praxis getestet.

An sechs Stationen mussten die Anwärter ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Währenddessen absolvierte der andere Teil seine schriftliche Prüfung.

Helferanwärter lernen in der Grundausbildung einen Querschnitt der wichtigsten Arbeiten des THW . Angefangen bei der Bedienung einer hydraulischen Presse oder einer Tauchpumpe bis zum Benennen verschiedener Werkzeuge lernen sie alles Wichtige kennen.

Grundstein gelegt

Mit der Abschlussprüfung ihrer Grundausbildung haben heute 13 Helferinnen und Helfer ihren Grundstein für ihre weitere ehrenamtliche Karriere im THW gelegt. Denn nach der Grundausbildung geht es in den Fachgruppen weiter. Hier können sie sich im Aufgabenspektrum ihrer künftigen Einheit weiter spezialisieren, aber als Fachhelfer auch weitere Qualifikationen an den THW-Ausbildungszentren erreichen. Vom Kraftfahrer bis zum Bootsführer, vom Atemschutzgeräteträger bis zum Bergungstaucher, ist alles möglich. In den meisten Fällen sind keine Vorkenntnisse nötig. Was man wissen muss, kann man im THW lernen. Und damit nicht genug: das THW leistet weltweit technische Hilfe. Auch hierzu kann man entsprechende Lehrgänge besuchen. So waren zahlreiche THW-Helfer aus Forchheim bereits im Ausland im Einsatz. Die Basis für alles, die Grundausbildung, startet ab sofort wieder voll durch.

Weitere Informationen gibt es auf thw-forchheim.de/mitmachen. red