Am Mittwochmorgen hat ein 38-jähriger Citroën-Fahrer feststellen müssen, dass die Heckscheibe seines Autos , das er am Vorabend „An der Holzbrücke“ geparkt hatte, zerbrochen ist. Es wird von einer mutwilligen Beschädigung ausgegangen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim , Telefon 09191/7090-0, in Verbindung zu setzen.