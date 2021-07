In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines im Mühlgraben in Ebermannstadt geparkten blauen Seat eingeschlagen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Telefon 09194/7388-0 zu melden. pol