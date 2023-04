Anfang Januar sammelten der Pfarrgemeinderat Hausen und fleißige Helferinnen und Helfer die Christbäume des zurückliegenden Weihnachtsfests . Als Dank für diesen Dienst hängten die Hausener eine kleine Spende an ihre ausgedienten Christbäume .

Diese Spende von insgesamt 1245 Euro verbleibt zur Hälfte für Menschen in Not in der Pfarrei, die andere Hälfte (622,50 Euro) wurde nun dem ASB-Wünschewagen Forchheim überreicht. Karin Fenzl vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) nahm die Spende dankbar entgegen. Die Gottesdienstbesucher konnten bei der Gelegenheit den Wünschewagen erkunden und erfuhren viel von den bisher erfüllten Wünschen in den letzten Tagen eines zu Ende gehenden Lebens. red