Die Ortsgruppe Forchheim des Bundes Naturschutz (BN) in Bayern lädt zur Hauptversammlung am Freitag, 26. Februar, um 19.30 Uhr ein. Neben dem Rechenschaftsbericht des Ortsvorsitzenden steht vor allem die Neuwahl des Vorstands an. Anmeldungen sind erbeten und werden bis 24. Februar unter E-Mail barbara@kornalik oder per Telefon 09191/735823 entgegengenommen. Die Teilnehmer bekommen rechtzeitig zur Video-Konferenz einen Link per E-Mail geschickt. red