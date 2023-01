Das Jahr begann für Hans Müller aus Lützelsdorf gleich mit einem großen Fest : Er konnte seinen 90. Geburtstag feiern.

Hans Müller wurde am 3. Januar 1933 in Bamberg geboren. Seine Kindheit verbrachte er in entbehrungsreichen Kriegsjahren auf dem heimischen Hof. „Jeder musste in diesen schweren Zeiten in der Landwirtschaft mithelfen und schwere körperliche Arbeiten verrichten“, erinnert er sich, denn die Landwirtschaft ging vor.

1969 heiratete Hans Müller seine Hedwig. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor. Lange Jahre bewirtschaftete er die Landwirtschaft, bis er zur Post nach Forchheim in den Innendienst wechselte. Dort arbeitete er bis zum Ruhestand und übte die Landwirtschaft nur noch im Nebenerwerb aus.

40 Jahre vertrat er als Obmann die Interessen der Landwirte beim Bauernverband . Dafür wurde ihm vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Staatsmedaille verliehen.

Politisch stand Hans Müller als Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister in Lützelsdorf in der Verantwortung bis zur Eingemeindung nach Pretzfeld. Ebenso war seine Erfahrung und sein Wissen als Schöffe beim Amtsgericht Forchheim geschätzt.

Bei all den ehrenamtlichen Tätigkeiten fand sich dennoch Zeit für seine Liebe zur Musik. 50 Jahre gehört er dem Posaunenchor in Lützelsdorf an, den er selbst 30 Jahre lang leitete.

Geistig frisch und bei einer guten körperlichen Gesundheit feierte er im Kreise der Familie mit den Söhnen und fünf Enkeln seinen Jubeltag. Neben der großen Verwandtschaft beglückwünschten den Jubilar auch Bürgermeister Steffen Lipfert, stellvertretender Landrat Otto Siebenhaar sowie Abordnungen der Lützelsdorfer Feuerwehr, der Posaunenchor, die örtlichen Vereine und zahlreiche Nachbarn. Karl Heinz Wirth