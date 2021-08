Die Mitglieder der Anbau – und Absatzgenossenschaft Langensendelbach mussten viel Zeit für die Jahreshauptversammlung mitbringen. Durch die corona-bedingten Einschränkungen fand diese nun für 2019 und 2020 statt.

Die Mitglieder erhielten eine Rückschau auf 2019 und 2020 und führten die Wahlen zum Aufsichtsrat und Vorstand durch. Der Vorsitzende Heinz Nägel verabschiedete den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Güthlein, der das Amt auf eigenen Wunsch verlässt und aus dem Gremium ausscheidet. Hans Güthlein war 44 Jahre in der Genossenschaft tätig. Er wirkte von 1976 bis 2016 in verschiedenen Gremien mit, dazu von 1997 bis 2016 im Aufsichtsrat und seit 2016 als Aufsichtsratsvorsitzender in der Genossenschaft Langensendelbach . In der Laudatio hob Heinz Nägel das Wissen sowie die Energie, das Potenzial und das Engagement Güthleins hervor. Er habe immer ein offenes Ohr gehabt, sich die Zeit für Fragen genommen und habe jederzeit eine Antwort parat gehabt.

Oberrevisor Alexander Löw würdige Hans Güthlein mit der Goldenen Ehrennadel und Urkunde des Genossenschaftsverbands Bayern und bedankte sich mit Aufsichtsrat und Vorstand bei Hans Güthlein für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit. red