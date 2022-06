Die Bauarbeiten am Bahnübergang in Igensdorf gehen dem Ende zu. Ab Samstag, 2. Juli, fahren die Buslinien 217 und 223 wieder nach dem Normalfahrplan. Des Weiteren wird ab Donnerstag, 30. Juni, bis Freitag, 29. Juli, die Haltestelle Mitteldorf Fahrtrichtung Igensdorf-Bahnhof wieder zurück an den Ortsrand Richtung Gräfenberg auf Höhe des Netto-Markts verlegt. Fahrgäste werden gebeten, die Hinweise an den Haltestellen zu beachten. red