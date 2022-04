Die Gemeinde Hallerndorf wird nicht umsonst auch als Großgemeinde bezeichnet. Mit über 40 Quadratkilometern Gemeindegebiet ist Hallerndorf die sechstgrößte Kommune im Landkreis Forchheim. Viel Arbeit also, um jede einzelne Parzelle in einen Flächenentwicklungsplan und ein Gesamtkonzept einzubinden.

„Diese große Aufgabe wurde bereits vor über 15 Jahren vom damaligen Bürgermeister Heribert Weber angestoßen“, blickt der amtierende Gemeindechef Gerhard Bauer zurück. Der letzte Flächennutzungsplan stammt schließlich aus dem Jahr 1985 und war immer wieder erweitert worden. In den letzten beiden Jahren hätten Gemeinderat, Verwaltung und Ingenieurbüros zeitintensiv die gemeindlichen Entwicklungspotenziale abgewogen, so Bauer. „Entstanden ist nun ein Planwerk, dass unserer Gemeinde eine fundierte Grundlage für die Flächenentwicklung in den nächsten zehn bis 15 Jahren gibt.“

Im neuen Flächennutzungs- und Landschaftsplan sind die Potenziale in den Bereichen Wohnbauflächen und Gewerbeflächen aber auch die Belange der Natur- und des Umweltschutzes, erklärt Bauer. Und Sebastian Pleyer vom Ingenieurbüro BFS+ in Nürnberg erklärt, dass neben den Wohn-, Misch- und Gemeinbedarfsflächen, landwirtschaftliche Flächen (ca. 39 Prozent) und Waldflächen (ca. 44 Prozent) den größten Anteil am Gemeindegebiet einnehmen. Daran angeschlossen seien eine Vielzahl von Schutzgebieten , vor allem im Verlauf der Aisch und in den Waldgebieten, sowie Biotop- und Grünstrukturen, die sehr intensiv im Rahmen des Landschaftsplanes behandelt wurden.

Außerdem verfügt Hallerndorf über eine größere Gewerbeansiedlung im nordöstlichen Gemeindegebiet sowie über einige Sonderbaufläche mit kultureller Zweckbestimmung wie Brauerei oder Bierkeller und wirtschaftlicher Zweckbestimmung wie Biogasanlagen.

Wert habe man darauf gelegt, dem Grundsatz „Innen statt Außen“ Rechnung zu tragen, so Pleyer. Dazu galt es, erhebliche Kürzungen der Flächeninanspruchnahme außerhalb der Ortschaften vorzunehmen. „Von anfangs 22 potenziellen Entwicklungsflächen mit einer Gesamtflächengröße von rund 27 Hektar sind (…) noch acht Flächen mit insgesamt nur noch 8,8 Hektar in der Darstellung belassen worden.“

Und Bürgermeister Bauer stellt heraus: „Die Gemeinde Hallerndorf hat sich bewusst dafür entschieden, primär Flächen im Innenbereich zu entwickeln. Deshalb werden die geplanten Wohnbauflächen im Außenbereich nur sparsam und abhängig von der Bedarfslage aktiviert. Mit dieser Flächen- und Ressourcenschonung agieren wir verantwortungsbewusst und trotzdem zukunftsorientiert!“