Der Gemeinderat Hallerndorf erließ folgende Haushaltssatzung: Im Verwaltungshaushalt werden die Einnahmen und Ausgaben auf 8.653.000 Euro und im Vermögenshaushalt auf 8.903.000 Euro festgesetzt.

Für die Finanzierung der Aufgaben im Vermögenshaushalt braucht die Kommune in diesem Haushaltsjahr keinen Kredit aufzunehmen. Der Hebesatz beträgt sowohl für die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B 330 v. H., für die Gewerbesteuer 400 v. H. Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft, beschlossen die Gemeinderäte . Sie stimmten ebenfalls dem Finanzplan mit dem Investitionsprogramm bis 2025 und dem Stellenplan 2022 zu. Zuvor hatte Kämmerer Christian Schmitt die noch offenen Fragen der Räte beantwortet. Diese wollten beispielsweise wissen, warum dem Vermögenshaushalt des Jahres 2021 deutlich mehr Geld zugeführt wurde als geplant.

Die Hauptursache für die Differenz von insgesamt 2,1 Millionen Euro ist, dass die Kommune 1,75 Millionen Euro Steuern mehr einnehmen konnte als geplant und zusätzlich höhere staatliche Zuweisungen bekam. Gleichzeitig waren im vergangenen Jahr die Ausgaben für den allgemeinen Verwaltungs- und Betriebsaufwand niedriger, erklärte der Kämmerer.

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Hallerndorf hatte die Jahresrechnungen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 geprüft und einige Anregungen an die Verwaltung. So sollen künftig vakante Stellen eher in digitalen Medien ausgeschrieben werden. Werden Vermögensgegenstände der Gemeinde veräußert, soll künftig der Gemeinderat entscheiden.

Beide Haushaltsjahre wurden geprüft und im Gemeinderat behandelt. Einwände wurden nicht erhoben. Daher erteilten die Gemeinderäte einstimmig Entlastung.