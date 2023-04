Drei Jahre Quartiersarbeit im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kirchehrenbach und in deren Einzugsbereich war Anlass für die Managerin Anneliese Iser, vorläufige Bilanz zu ziehen und den Blick auf die nächsten zwei Jahre auszurichten, solange dieses Modellprojekt noch gefördert wird. Bis dahin sollte sich dieses Sozialprojekt mit entsprechender Unterstützung der VG-Gemeinden Weilersbach, Leutenbach und Kirchehrenbach zu einem „Selbstläufer“ entwickeln, ausgerichtet an den Bedürfnissen der Einwohner, in einer sich wandelnden Zeit bei allen Altersstrukturen.

Das Besondere an diesem Quartiersprojekt sei, so Iser, dass dies derzeit bundesweit das einzige sei, das drei Gemeinden umfasse und das Quartier die VG sei. Dennoch habe und behalte jede der einzelnen Gemeinden ihre eigenen Strukturen. Aber auch vorherrschende Probleme würden gesehen und könnten gemeinsam angegangen werden.

Da dieser Form von geförderter Quartiersarbeit mit einer Restzeit von zwei Jahren Grenzen gesetzt seien, gelte es nun, sich zu sortieren und aus der Fülle der anstehenden Themen diejenigen zu verfolgen, die realisiert werden können.

Dass Anneliese Iser mittlerweile zahlreiche Unterstützung aus der Bevölkerung bekommt, zeigte sich unter anderem am vollen Saal im „Haus der Begegnung“ (HDB). Diesen Helferinnen und Helfern galt ihr besonderer Dank.

Die Bandbreite des Handelns zeigte Iser anhand von zahlreichen Beispielen, unterlegt mit Bilddokumentationen, auf. Unter anderem erwähnte sie die Betreuungsgruppe aus Weilersbach für unterstützungsbedürftige Senioren , das Erzähltheater für Kinder , die Strick- und Häkelabende, die Walkinggruppe oder die VG-weite Aktion „Essen auf Rädern“ mit Gemeinschaftsessen. Die Aktion „Der schlafende Josef“ in Leutenbach St. Moritz und Pfarrheim habe alle Erwartungen übertroffen. Konzerte hätten das kulturellen Leben in allen Gemeinden der VG bereichert.

Des Weiteren erinnerte die Managerin an die Einkaufs- und Fahrdienste, haushaltsnahe Dienstleistungen, Betreuungen, Gesprächsangebote, die Handyschulungen oder Krabbelgruppen, den offenen Bürgertreff, Malkurse, esoterische Angebote, Lesungen und vieles mehr. Das gemeinsame Schüler-Senioren-Projekt zur Alltagskompetenz an den Beispielen Gymnastik oder Schulfestvorbereitung sei für beide Seiten hervorragend verlaufen.

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit als Quartiersmanagerin habe, so Iser, stets die Frage gestanden, wohin die Reise in den drei Gemeinden gehen solle. Seitens der Bevölkerung seien besonders drei Themen priorisiert worden.

Mit Abstand an erster Stelle habe als Bürgerauftrag die Suche nach Treffpunkten für alle Bevölkerungsgruppen gestanden. Dieser sei mit dem „Haus der Begegnung“ als Meilenstein in der Bahnhofstraße gefunden worden.

Die Entlastung für pflegende Angehörige hätten sich ebenfalls viele Teilnehmer auf ihrem Wunschzettel notiert. Auch hier gebe es mittlerweile Gruppen und Angebote. An dritter Stelle, so Iser, habe die Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes in den drei Gemeinden gestanden. Von den 700 Beteiligten hätten sich 220 bereiterklärt, sich in diesem ehrenamtlichen Engagement in die Pflicht nehmen zu lassen.

Mit einem Geschenk bedankte sich Iser persönlich bei jedem einzelnen für die Unterstützung. red