Am Gymnasium Fränkische Schweiz (GFS) haben sich die Schüler der 11. Klasse im Rahmen des Kunstunterrichts mit neuen Kunstformen und Materialien beschäftigt. Dabei schufen sie eigene Buchskulpturen.

Ausgangspunkt für diese Arbeit war es, eine Szene eines selbstgewählten Buches anhand einer Skulptur mit Papier darzustellen und damit das Buch für Betrachter zu neuem Leben zu erwecken. Entstanden sind dabei wunderschöne, filigrane und interessante neue „ Bücher “, die einen oftmals faszinierenden Einblick in ein Buch und seine Welt eröffnen.

Das Zusammenspiel von künstlerischer Gestaltung und inhaltlicher Botschaft kann derzeit mittels einer kleinen Auswahl in der Buchhandlung Faust in der Fußgängerzone in Ebermannstadt , Hauptstraße 21, bewundert werden. Die Schüler des GFS freuen sich sehr über Besuch. red