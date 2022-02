„Was passiert, wenn man in ein schwarzes Loch fällt?“, „Wie funktioniert eine Brennstoffzelle ?“, „Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es für Solarzellen?“ – das waren die Fragen der Schülerinnen und Schüler, die beim dritten Präsentierwettbewerb am Herder-Gymnasium Forchheim (HGF) die ersten drei Plätze belegten.

Der Wettbewerb wurde heuer in zwei Stufen abgehalten. In der Vorrunde gab es in den Klassen 8, 9 und 10 einen Klassenentscheid. Die jeweils besten drei Vorträge durften sich dann klassenübergreifend in der Endrunde messen. Eine Jury bestehend aus zwei Lehrern und einer Schülerin bewertete die Bereiche Sachkenntnis, Darstellungsvermögen und Adressatenorientierung.

Die Themen wurden mit so viel Engagement und Sachkenntnis vorgetragen, dass die Zuhörer begeistert waren, ihre Klassenkollegen unterstützten und die Leistungen mit viel Applaus belohnten. Frei nach dem Motto „Gut präsentiert – wird Wissen lebendig“ hatten alle Anwesenden etwas davon. Denn wer hätte gewusst, ob Schweine schwitzen können, was ein Defibrillator mit dem Herzen macht oder warum Hunde so gut riechen können? Das waren einige der Fragen, die sich die Schüler in Biologie, 8. Jahrgangsstufe, stellten.

In der 9. Jahrgangsstufe sollte das physikalische Oberthema „Energie“ behandelt werden. Dabei bekam man Antworten auf die Fragen „Geothermie – eine Lösung unserer Energieprobleme?“, „Was gehört zur Bioenergie und wie funktioniert diese?“ oder „Wie kommt der Strom in die Steckdose?“.

Die 10. Jahrgangsstufe wählte Themen aus der Astrophysik , der Biologie und der Chemie. Hier einige Beispiele: „Was passiert bei einer Lungenentzündung?“, „Wie arbeitet eine Brennstoffzelle ?“ oder „Wie verhält sich Zeit im All?“.

Die Themen waren so vielfältig und gut präsentiert, dass auch Menschen, die sonst nicht so naturwissenschaftlich interessiert sind, etwas mitnehmen konnten. Dank einer Spende der Volksbank Forchheim erhielten die jeweils ersten drei Plätze in jeder Jahrgangsstufe und die Gesamtsiegerin Geldpreise.

Doch damit ist das Thema Präsentieren am HGF nicht beendet. Denn da der Wettbewerb nach den Regeln von „Jugend präsentiert“ abgehalten wurde, haben sich die sieben besten Vorträge automatisch für das Bayern-Finale qualifiziert und dürfen dort ihr Können noch einmal unter Beweis stellen. Außerdem haben sich einige Schülerinnen für das VDE-Schülerforum an der Technischen Fakultät der FAU Erlangen-Nürnberg angemeldet und wurden dort auch angenommen. So heißt es noch einmal an der Präsentation feilen und Anfang April Daumen drücken.

Im Bayernfinale vom bundesweiten Wettbewerb „Jugend präsentiert“ wird das HGF vertreten durch folgende Schülerinnen und Schüler: Ilayda Tokan, „Was passiert, wenn man in ein schwarzes Loch fällt?“ ( Astrophysik ); Max Keßler, „Anwendungsmöglichkeit von Solarzellen“ (Physik); Annika Bauer, „Was macht der Defibrillator mit dem Herzen?“ (Biologie); Jana Nikulin und Amie Onwughai, „Geothermie – die Lösung unserer Energieprobleme?“ (Physik); Christina Ding, „Wie kommt der Strom in unsere Steckdose?“ (Physik); Matilda Geiling, „Gezeitenkraftwerke“ (Physik); Ema Georgieva und Annnabelle Strnad, „Wie und was sehen Bienen?“ (Biologie).

Beim VDE-Schülerforum in Erlangen wird das HGF vertreten durch folgende Schülerinnen: Marie Albert, „Was steckt hinter der ,modernen’ Brennstoffzelle ?“; Hannah Weidt, „Kann man einen Aufzug in den Weltraum bauen?“; Christina Ding, „Wie kommt der Strom in unsere Steckdose?“; Emilia Leopold, „Der BMW iX flow: Chamäleon unter den Autos“.

Siegerlisten nach Klassen: 8. Klasse: 1. Annika Bauer, 2. Anna-Lena Siegmann und Noah Weiß, 3. Lisa Siebenhaar und Mia Wüstner; 9. Klasse: 1. Max Keßler, 2. Jana Nikulin und Amie Onwughai, 3. Christina Ding; 10. Klasse: 1. Ilayda Tokan, 2. Marie Albert, 3. Hannah Weidt; nach Bewertungskategorien: Sachkenntnis: Lisa Siebenhaar und Mia Wüstner (8b), Max Keßler (9b), Anna-Lena Siegmann und Noah Weiß (8a); Darstellungsvermögen: Ilayda Tokan (10c), Annika Bauer (8a), Max Keßler (9b), Christina Ding (9a); Adressatenorientierung: Christina Ding (9a), Marie Albert (10b), Annika Bauer (8a). red