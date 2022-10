Am Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt fanden sich im vergangenen Schuljahr zehn Schülerinnen und Schüler zusammen, um im Rahmen ihres P-Seminars „Kunst trifft Kindergarten “ unter der Leitung der Kunstlehrerin Christine Leininger den im Aufbau befindlichen neuen Kindergarten in Unterleinleiter zu unterstützen.

Die Erzieherinnen des Kinderhauses St. Josef durften eine Wunschliste zusammenstellen. Aus dieser wählten die Schüler Linus Mager und Jannik Wunder das große Insektenhotel aus. Zunächst sammelten sie in enger Zusammenarbeit mit dem Kinderhausteam alle nötigen Informationen und entwickelten daraus einen Entwurf.

Nachdem dieser die Erzieherinnen überzeugen konnte, begannen die Schüler mit der genauen Planung des Hotels. Sie überlegten, welche Bauteile benötigt werden und welches Material sie verwenden wollen. Alle Komponenten stellten sie in einem Kostenplan dar, der an den Elternbeirat und den Innovationsfond der Bildungsregion Forchheim weitergeleitet wurde, welche das Projekt mit sehr viel Engagement finanziell unterstützten.

Zusammen mit den Kita-Kindern

Mehrere Wochen bauten die zwei Schüler anschließend an dem Insektenhotel, bis das Grundgerüst fertig war. Die letzten Arbeitsschritte sollten gemeinsam mit den Vorschulkindern des Kinderhauses erfolgen.

An einem Freitagnachmittag war es schließlich soweit. Der Tag der Aufstellung des Insektenhotels war für alle Beteiligten sehr aufregend, besonders für die Kinder, die fleißig und mit viel Tatendrang mitgeholfen hatten. Neben der Bautechnik waren sie vor allem daran interessiert, welche neuen Bewohner bald in den Garten des Kinderhauses einziehen werden, sodass die Schüler auch erklärten, welcher Nistkasten für welches Tier bestimmt ist und wie wichtig so ein Insektenhotel für den Artenschutz und die Artenvielfalt in unserem Ökosystem ist. In Zukunft werden neben dem Insektenhotel noch weitere außergewöhnliche Objekte von anderen Teilnehmern des P-Seminars den neuen Kindergarten in Unterleinleiter schmücken.

Dagmar Hübschmann