Ein neues Geländer , der Gehweg in erforderlicher Breite und eine fast neue Stützmauer: Die Guttenburger Straße in Gräfenberg ist wieder sicher für Fußgänger und Straßenverkehr.

Mit einer halben Million Euro war die Sanierung der Kreisstraße angesetzt. Die Kosten werden leicht höher, meinte Alexander Gebhart vom Ingenieurbüro Hofmann bei der offiziellen Eröffnung der Straße mit Landrat Hermann Ulm .

Grund, diese Baumaßnahme anzugehen, waren Hinweise eines Anwohners, dass die Absturzsicherung nicht mehr den Vorschriften genüge. „Es war ein Holzgeländer“, fügte Michael Hümmer, Ingenieur im Tiefbauamt des Landratsamts, an. Die Stützmauer war dann die Herausforderung.

Zwar wurden Bodenproben genommen, doch dass man einen Meter weiter auf ganz andere Bodenbeschaffenheit stoße, damit hätte niemand gerechnet. Notwendig war die Maßnahme wegen der Gehwegverbreiterung. „Der Gehweg war 1,20 Meter breit“, erklärte Hümmer. Nun entspricht er den geforderten 1,50 Metern Breite. Auf insgesamt 200 Meter Länge war der Gehsteig verbreitert worden. „Er hat einen höheren Bord, der dient als Absturzsicherung“, erläuterte Hümmer. Vorher war der Rand so niedrig, dass Fahrzeuge drüberfahren konnten.

Die Stützmauer ist unter dem Gehweg, dieser nun durch die Verbreiterung überhängend. Die alte Mauer hätte den Aufpralllasten nicht standgehalten. „Deshalb haben wir vor die alte Mauer Mikropfähle gesetzt“, sagte Hümmer. Das nimmt die Lasten auf. Doch aufgrund der Bodenbeschaffenheit reichten sechs Meter Tiefe nicht aus. Die Pfähle mussten zwölf bis 18 Meter tief in den Boden. Auch schadhafter Beton wurde ausgetauscht. Wenngleich die Baumaßnahme durch die Pfähle ein wenig teurer werde, so waren andere einkalkulierte Eventualitäten nicht eingetroffen, was für einen finanziellen Ausgleich sorgte.

Was die Mauer betrifft, ist es eine Kostenteilung zwischen Landkreis und Gemeinde. Den Gehweg zahlt die Gemeinde. Im Rahmen der Sanierung wurde die Straße gleich neu asphaltiert.

Bauunternehmer Wolfgang Schubert-Raab lobte die gute Zusammenarbeit mit den Versorgern. Bürgermeister Ralf Kunzmann merkte positiv an, dass die veranschlagte Bauzeit von einem halben Jahr eingehalten worden sei.