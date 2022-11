Die Vereinigung der Freunde des Gymnasiums Fränkische Schweiz in Ebermannstadt hat einen neuen Vorstand gewählt.

Turnusgemäß standen die Wahlen der Vereinigung der Freunde am Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt an. Der Schulleiter des Gymnasiums, Oberstudiendirektor Siegfried Reck bedankte sich beim bisherigen Vorstand. Vor allem lobter er die beiden Vorsitzenden Erhard Herrmann und Peter Drescher für die „kompetente sowie effiziente Zusammenarbeit“. Stets habe der Vorstand das Wohl der Schule im Auge gehabt.

Der neu gewählte Vorstand setzt sich zusammen aus: Erstem Vorsitzendern Erhard Herrmann, Zweitem Vorsitzenden Peter Drescher, Schatzmeisterin Karin Felis, Schriftführerin: Heike Beckenbach, Erste Beirätin und Mitgliederverwaltung: Bettina Grey, Zweite Beirätin: Petra Preller, Dritte Beirätin: Kathrin Heck, Vierte Beirätin: Claudia März.

Satzungsgemäß komplettieren den Gesamtvorstand der Schulleiter sowie die Vorsitzende des Elternbeirates , Katrin Hofmann. Reck erklärte, er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der gesamten Schule. red