„Wir verlieren eine Mitarbeiterin , die der ruhende Pol für die Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen in unserem Kindergarten St. Franziskus in Gößweinstein war.“ So bezeichnete die Leiterin der katholischen Kindertagesstätte , Irmgard Redel, die ausscheidende Kinderpflegerin Gundi Lang aus Etzdorf. Elternbeiratsvorsitzende Julia Redel dankte Gundi Lang für 26 Jahre, in denen sie mit viel Herz und Hingabe viele Kinder unterstützt und gefördert habe.

Pfarrer Pater Ludwig Mazur dankte für die Kirchenverwaltung. Zahlreiche Eltern und Kinder aus ihrer „Spatzennest“-Gruppe schlossen sich den guten Wünschen an.

32 Jahre lang widmete sich Gundi Lang ihrer Aufgabe als Kinderpflegerin im kirchlichen Dienst des Erzbistums Bamberg . Die meiste Zeit davon, 26 Jahre, war sie im Gößweinsteiner St.-Franziskus-Kindergarten beschäftigt. Ihren Beruf als staatlich geprüfte Kinderpflegerin erlernte Gundi Lang im Marienheim Obertrubach. Danach fand sie eine Anstellung in einem Privathaushalt mit vier Kindern in Erlangen. Nach sieben Jahren hatten die Kinder das Schulalter erreicht. Es folgte der Wechsel in den Herz-Jesu-Kindergarten in Erlangen, der damals ebenso wie der Gößweinsteiner Kindergarten St. Franziskus von den Niederbronner Schwestern geleitet wurde.

Nach fünfjähriger Tätigkeit wurde Gundi Lang selbst Mutter . Sie gab ihren Beruf auf und widmete sich acht Jahre lang ihren eigenen Kindern. 1996 nahm sie ihre berufliche Tätigkeit im Kindergarten in Gößweinstein wieder auf.

In ihrer 32-jährigen beruflichen Tätigkeit hat sich sowohl in der pädagogischen Arbeit als auch in der Einrichtung viel verändert. Die Leitung des Kindergartens wechselte von den Niederbronner Schwestern zur weltlichen Leiterin Irmgard Redel. Verschiedene Umbaumaßnahmen bis zum Neubau der Kinderkrippe haben dem St. Franziskus-Kindergarten ein neues Gesicht gegeben. tw