Wer gerne kombiniert und knobelt, eine gute Beobachtungsgabe hat und es liebt, selbst den kleinsten Hinweisen Beachtung zu schenken, hat gute Voraussetzungen, Meisterdetektiv zu werden – oder erfolgreich Latein zu lernen. Beide Aspekte gekonnt miteinander verbunden hatte die Fachschaft Latein des Herder-Gymnasiums Forchheim , denn etwa 80 Dritt- und Viertklässler waren „Latein auf der Spur“ und traten zum ersten Mal in Kontakt mit der vermeintlich toten Sprache.

Unter Anleitung von Herder-Lehrern und Fünft- und Zehntklässlern suchten die Grundschüler Inschriften in den Gebäuden des Gymnasiums und puzzelten Übersetzungen dazu, lernten eine römische Familie und ihre ersten lateinischen Wörter kennen und bastelten ein römisches Mühlespiel, das „pueris et puellis“, also Jungen und Mädchen , vor Hunderten von Jahren genauso viel Spaß machte wie den Kinder heute.

Sie erfuhren, dass frühere Herder-Schüler am alten Trinkbrunnen in der Schuleingangshalle durch einen lateinischen Schriftzug aufgefordert wurden, sich zunächst einmal die Hände zu waschen, bevor sie aus dem Brunnen Wasser tranken, und dass einem lateinischen Sprichwort zufolge „Denken Berge versetzen kann.“

Franz Wimmer, Fachkoordinator für Latein, zog Fazit: „Unser Ziel war es, den Kindern auf verständliche Art zu vermitteln, worum es bei uns geht. Uns war wichtig, ihnen zu zeigen, dass Latein ein lebendiges Fach ist.“ Die Anleitung zum römischen Mühlespiel findet sich auf der Homepage des Gymnasiums im Bereich „Latein“. red