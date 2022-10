Mit Stolz konnte die Vorsitzende der Wasserwacht-Ortsgruppe Forchheim , Franziska Hohe, in den Sälen des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Kreisverband Forchheims, auf das Geleistete zurückblicken, nachdem sie die Vereinsmitglieder zur Jahreshauptversammlung begrüßt hatte. Derzeit gehören der Ortsgruppe rund 470 Mitglieder an, davon etwa 170 Kinder und Jugendliche .

Der Technische Leiter, Jonas Hubrich, berichtete über das Einsatzgeschehen. So umfasst derzeit der aktive Stamm der Ortsgruppe 48 Rettungsschwimmer, 43 Wasserretter, 39 Motorbootsführer, zwölf Rettungstaucher, 16 Leinenführer, drei Rettungssanitäter , zwei Rettungsassistenten, einen Arzt, zwei Notfallsanitäter, 18 Wachleiter, acht SEG-Führer (Schnelleinsatzgruppe) und sechs Einsatzleiter Wasserrettung sowie eine ganze Reihe an Ausbildern.

Auf dem Main-Donau-Kanal habe man wie in den letzten Jahren in den Sommermonaten regelmäßig Wachdienste geleistet. Weiter wurden die Sanitätsdienste an der Annafestwache, dem Fränkischen-Schweiz-Marathon, dem Stadttriathlon und beim „Rock im Park“ in Nürnberg durchgeführt. Die SEG führte Übungen an Landkreisgewässern durch. Im Laufe des Jahres musste die SEG lediglich bei zwei Notfalleinsätzen alarmiert werden.

Im Rahmen der Breitenausbildung der Bevölkerung wurden zwei Schwimmkurse für Vorschulkinder und zwei Lehrgänge für den Erwerb des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens sowie Termine zur Abnahme von Schwimmabzeichen für Kinder und Erwachsene im Königsbad Forchheim durchgeführt.

Laut Jugendleiterin Simone Kolb und ihren Stellvertreterinnen wurden viele Stunden in die Aus- und Weiterbildung der Jungmitglieder investiert. So wurden neben dem wöchentlich stattfindenden Kinder- und Jugendtraining und den monatlichen Jugendaktionen auch Fortbildungen angeboten. Des Weiteren wurden Wettbewerbe absolviert sowie die Wasserwacht beim Tag der Jugend oder „Mini-Forchheim“ der Öffentlichkeit nähergebracht.

Schließlich standen noch Ehrungen auf der Tagesordnung. Drei langjährig aktive Mitglieder wurden für ihre Treue zur Ortsgruppe geehrt. So können Horst Ebner, Klaus Ebner und Werner Heim auf stolze 50 Jahre zurückblicken.

Neben diesen Zeitauszeichnungen gab es auch zahlreiche Verdienstehrungen. Die Wasserwachtmedaille in Bronze erhielten Norbert Brückner, Jörg Reichel, Christian Kaidel, Jens Kanhäuser, Jonas Hubrich, Isabelle Mundo, Katharina Mundo und Julian Hagedorn. Oliver Götz, Harald Pfeffermann, Katharina Roth und Stefanie Hüppe wurden für ihr langjähriges Engagement mit der Wasserwachtsmedaille in Silber geehrt. Hannah Wild konnte die BRK-Ehrennadel für besondere Verdienste verliehen werden. red