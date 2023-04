Die Hauptversammlung des TSV Ebermannstadt hat am vergangenen Freitag im Sportheim stattgefunden. Der Vorsitzende , Wolfgang Dürrbeck berichtete laut Pressemeldung des Vereins über ein ereignisreiches Jahr 2022: Nach und nach konnte der Verein sich von dem Coronastillstand erholen. Insbesondere haben die Abteilungen Basketball und Volleyball viele Kinder und Jugendliche in der Pandemie verloren und fangen nun wieder mit dem Aufbau von unten an. Stolz berichtete er, dass die Fußballplätze mit energiesparenden LED-Lampen ausgestattet wurden. Hierbei wurde ein Investitionsvolumen von fast 100.000 Euro vom Verein gestemmt. Nachdem im vergangenen Jahr die Förderzusage zur Renovierung des Sportzentrums in Höhe von etwa 2,5 Mio Euro erteilt worden war, wird in nun die Detailplanung kommen. Die Dauer der Gesamtmaßnahme wird sicher bis Ende 2025 laufen und für den Sportbetrieb und die Lagerung der Geräte große organisatorische Anstrengungen mit sich bringen. Im Ausblick auf das Jahr steht vor allem die 700-Jahrfeier der Stadt Ebermannstadt im Vordergrund. Hier engagiert sich der Verein mit großem personellen Aufwand − unter anderem an den Veranstaltungen „EBS sportelt“ am 23. Juli und bei dem fünftägigen Altstadtfest im August.

Ein neuer Ehrenvorsitzender

Währen der Veranstaltung wurden auch langjährige Mitglieder geehrt. Höhepunkt des Abends war aber die Ernennung von Richard Beck zum Ehrenvorsitzenden und weiteren acht Personen zu Ehrenmitgliedern. Richard Beck ist seit über 50 Jahre Vereinsmitglied, ehemaliger Torwart der ersten Mannschaft und war von 1997 bis 2005 im Vorstand. red