Die für die Preisverleihung des Jubiläumsbürgerschießens umgebaute Schießhalle nutzte der Vorstand des Schützenvereins Eintracht Eggolsheim , um dort auch die Ehrungen langjähriger Mitglieder und der neuen Vereinsmeister durchzuführen.

Für 50 Jahre Vereinstreue wurden Silvia Bessler, Otto Oppelt, Bruno Bähr, Ehrenmitglied Paul Schlund sowie der frühere Vorsitzende Harald Kellner mit Ehrenurkunden ausgezeichnet. Bernhard Zollner, Werner Mayer und Josef Fuchs sind bereits seit 60 Jahren Vereinsmitglieder.

Ein absolutes Novum war die Ehrung von Gregor Schneider . Er wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft und Vereinstreue zum Schützenverein Eintracht Eggolsheim geehrt. Bisher hat der Verein noch nie diese Auszeichnung vergeben. Gregor Schneider führte den Verein zusammen mit Hans Bähr von 1967 bis 1971. Unter anderem war er maßgeblich an der Planung und Fertigstellung der ersten eigenen Schießstätte im Garten der Brauerei Heilmann neben den Keglern und der Durchführung des 75. Vereinsjubiläums beteiligt.

Ebenfalls für 70 Jahre Mitgliedschaft wurde Hans Kaiser geehrt. Er konnte diese Auszeichnung nicht persönlich in Empfang nehmen.

Anschließend führte Schützenmeister Thomas Kohlmann gemeinsam mit dem Vorsitzenden Stefan Hartmann durch die Ehrung der neuen Vereinsmeister. In der Jugendklasse Luftgewehr schnappte sich Katharina Schlund mit 357 Ringen den ersten Platz vor Hanna Höfer und Emilia Sommer. In der Disziplin Luftgewehr der Damenklasse entschied Marion Schwarzmann mit 303 Ringen das Rennen für sich vor ihrer Tochter Daniela Schwarzmann und Bettina Stähr.

Auch die in der Seniorenklasse aktiven Schützinnen und Schützen der Eintracht schossen ihren Vereinsmeister aus. Hier wird die Wertung in Zehntelringen durchgeführt. Der Schützenkönig der letzten zwei Jahre, Wilfried Hanisch, entschied as Rennen mit 317,5 Ringen für sich. Ihm folgten Hermann Haag und Andreas Rickert. In der Disziplin Luftpistole ließ Florian Herbst mit 356 Ringen seinen Vereinskollegen keine Chance und verwies Jürgen Schwarzmann (353) und Max Maaßen (350) auf die Plätze.

Zum Abschluss wurden die neuen Vereinsmeister in der Disziplin Luftgewehr der Schützenklasse ausgerufen. Hier sicherte sich der Schützenmeister Thomas Kohlmann mit 381 Ringen die Spitzenposition, gefolgt von Schriftführer Andreas Schleifer (377) und dem ehemaligen Vorsitzenden Jürgen Schwarzmann (374). Somit machte die erste Luftgewehrmannschaft die ersten drei Plätze unter sich aus. erl