Bereits im Zeitraum vom 15. bis 18. März sind die Hauswand und die Tür eines Wohnanwesens in der Kunigundenstraße in Baiersdorf mit Graffiti besprüht worden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten beziehungsweise sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter Telefon 09131/760514 in Verbindung setzen. pol