An der Mittelschule in Gräfenberg hat sich in den vergangenen beiden Schuljahren einiges getan. Wie aus einer Pressemitteilung der Schule hervorgeht, ist die Ausstattung mit digitalen Medien weiter vorangeschritten, was Schülern und Lehrkräften neue Möglichkeiten bietet, Unterricht zu gestalten und zu lernen.

Noch vor der Pandemie hatten alle Klassenzimmer neben der Kreidetafel einen Laptop am Pult stehen, an dem eine Dokumentenkamera angeschlossen war, verbunden mit einem fest installierten Beamer, der sämtliche Signale an die Wand projizierte.

Fördermittel machen’s möglich

Die Beamer haben mittlerweile fast ausgedient. Mithilfe des Digitalpaktes und dessen Fördermitteln wurde die Ausstattung verändert. So haben alle Klassenräume nun Multifunktionsmonitore, die genauso groß sind wie eine Schultafel. Dort kann mit den passenden Stiften oder auch mit dem Finger ganz normal geschrieben, aber es können auch Bilder aus Vorlagen ausgeschnitten und eingefügt oder Audiodateien abgespielt werden. Ebenso ist interaktives Arbeiten mit pädagogischen Apps möglich oder Schüler können Arbeitsergebnisse, die beispielsweise am Tablet entstanden sind, kabellos auf den Großbildmonitor übertragen.

Ohne Strom geht nichts

„Natürlich behalten wir die Tafeln in den Klassenzimmern“, legten die Systembetreuer fest. Denn, wie schon ein alter Werbespruch sagt: „Im Prinzip geht alles, doch ohne Strom läuft nichts!“ red