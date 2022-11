Die Firma Hofmann CNC mit Sitz in Gräfenberg plant die Erweiterung ihres Unternehmens auf Leutenbacher Hoheitsgebiet. Deshalb musste der Gemeinderat Leutenbach über den Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet und ein Sondergebiet zur Errichtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage entscheiden. Außerdem muss der Flächennutzungsplan geändert werden.

Der Stadtrat von Gräfenberg hat der Firmenerweiterung bereits zugestimmt. In Leutenbach muss dafür ein komplett neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Landschaftsarchitekt Jörg Koffler vom Nürnberger Planungsbüro „Team 4“ erläuterte die weitere Vorgehensweise in der Ratssitzung in Leutenbach . Auf Leutenbacher Gebiet am Rande des Landschaftsschutzgebiets soll eine neue Fertigungshalle mit Kantine entstehen. Die Werkshalle selbst darf nicht höher als 13,5 Meter werden, der Kantinenteil maximal neun Meter hoch. Der neue Firmenkomplex liegt in der Gemarkung Oberehrenbach.

Wie Koffler erklärte, könne man die Ausgleichsflächen weitgehend auf dem Firmengelände darstellen. Eine kleinere Ausgleichsfläche muss noch außerhalb dieses Neuerschließungsgebiets gefunden werden. Von der Straße her wird der neue Baukörper eingegrünt, und das Flachdach auf der Halle muss mindestens zu 40 Prozent der Dachfläche ebenfalls begrünt werden. Auf der Wiese daneben entsteht ein Solarpark, der nur zu einem kleinen Teil von der Straße aus sichtbar wäre und geringfügig im Landschaftsschutzgebiet liegt. Die Einzäunung muss für Kleintiere barrierefrei gestaltet werden.

Reinhardt Weber (WVE) sprach sich dafür aus, zunächst mit dem Bauwerber eine Vereinbarung über die Ausgleichsflächen abzuschließen. Außerdem will Weber sichergestellt haben, dass der Strom, den die Photovoltaikanlage einmal erzeugen wird, auch an die Gemeinde Leutenbach geliefert wird. Bürgermeister Florian Kraft (FW) hielt dies kaum für machbar, da die Firma selbst die Energie nutzen wolle.

Raimund Dörfler (WVE) befand es auch für ärgerlich, dass er vorher keine Planunterlagen bekommen habe.

Weber und Dörfler stimmten dann auch gegen den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans.