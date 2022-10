„Schnäpse und Liköre aus eigener Herstellung“ prangt über der Eingangstür der ehemaligen Drogerie in Gräfenberg . Und doch verbirgt sich mehr in dem von außen noch unfertig renovierten Haus.

„Es ist ein Haus mit viel Potenzial, das momentan verschiedene Gewerke unter einem Dach vereint“, sagt Thomas Müller , der Besitzer des Hauses. Neben seinen Spirituosen und Verköstigungsräumen für Schnapsproben oder für Weihnachtsfeiern wird in der ersten Etage Yoga trainiert, individueller Schmuck von einer Goldschmiedin in ihrem Atelier hergestellt, werden aber auch Gewürze, Chutneys, Gourmetessig und Speiseöle von einem Gewürzsommelier produziert.

Die Idee zu diesem „Mehrgewerkehaus“ kam Müller nach dem Erwerb des denkmalgeschützten Gebäudes. Der Grund, das Haus zu erwerben, war Müllers eigenes Geschäft. Er brennt Schnäpse und Gin und stellt Liköre her. Das wird so gut angenommen, dass es Raumprobleme gab. Denn wohin mit den ganzen Bränden und Spirituosen? In seinem Haus, ebenfalls in Gräfenberg , war dafür kein Platz mehr.

Ausweichquartier gesucht

„Wir haben ein Ausweichquartier gesucht“, berichtet Müller. Seine Suche führte ihn zu der seit Jahren leer stehenden ehemaligen Drogerie , in guter Lage, kommen doch viele Touristen dort vorbei. Eine lange Geschichte hat das Haus, das mehrmals wiederaufgebaut wurde: nach dem Einsturz der Stadtmauer, nach dem großen Stadtbrand und nach den Kriegsereignissen. „Drogen und Kolonialwaren“ prangte lange Zeit an der Wand, aber auch ein Café und Weinbistro fanden zuletzt ein Zuhause in dem mehrgeschossigen Haus mit 120 Quadratmetern Wohnfläche je Etage.

„Unten haben wir den Schnapsladen, das Lager und die Verköstigungsstube“, erklärt Müller. Er arbeitet mit den beiden örtlichen Metzgereien zusammen und bietet bei den Schnapsproben auch Wurst- und Käseplatten an oder warmes Essen vom benachbarten Gasthaus „Goldener Stiefel“, wenn Firmen, Vereine oder Privatleute ihre Jubiläen und Weihnachtsfeiern in der Verköstigungsstube feiern möchten.

Facettenreich sind ebenfalls Müllers Ideen, die Spirituosen zu vermarkten. Eigene Adventskalender hat er dazu anfertigen lassen. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Schnapsfläschchen. Wer die Gräfenberger Brände zu Weihnachten oder Nikolaus verschenken möchte, kann mit Gin gefüllte Christbaumkugeln kaufen. Für alle, die das nicht im Geschäft erwerben können, steht ein Onlineshop zur Verfügung.

Denkmalschutz spricht mit

Noch sieht das ganze Haus von außen unfertig aus. Die Fenster sind neu und lassen Licht ins Haus, in den unteren Etagen sind die Fachwerkbalken freigelegt worden. Das Haus war renovierungsbedürftig, und die Sanierung musste wegen Vorgaben des Denkmalschutzes erfolgen.

„Es gab Widerstände“, erläutert Müller, gerade was die Sockelsanierung betrifft. Auch im Stadtrat war das Gebäude Thema. Doch nicht nur außen, auch innen musste das Haus renoviert werden. Auch hier spielte die Zeit gegen Müller. Denn es herrscht Materialknappheit und die Preise steigen. „Es ging schneller voran, als Anträge bearbeitet werden“, sagt Müller. Dies erschwerte das Projekt.

Jetzt erneuert er gerade die Treppen im Haus, während der Weihnachtsverkauf beginnt. Dafür brennt er neue Schnäpse, um die Adventskalender und Kugeln zu befüllen.