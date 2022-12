Am vierten Advent fand das „Singen und Musizieren unterm Christbaum “ statt. Durchgeführt wurde die Veranstaltung vom Musik- und Gesangverein Frankonia Gräfenberg . Die Blasmusik, der Kinderchor und der gemischte Chor präsentierten in der Dreieinigkeitskirche in Gräfenberg ein weihnachtliches Konzert, welches großen Anklang beim Publikum fand.

Die Blasmusik unter der Leitung des Vorsitzenden Rainer Pink eröffnete das Konzert mit den Stücken „Song of adoration“ und „Venite adoremus“. Danach sang der Kinderchor unter der Leitung von Franziska Kasch froh gelaunt Titel wie „Bald schon ist Weihnachten“, „Rudolph, das kleine Rentier“ und „Die Menschen sind alle verschieden“. Fehlen durfte auch nicht das Lieblingslied der Kinder, „In der Weihnachtsbäckerei“.

Der gemischte Chor glänzte mit der Liedwahl des Chorleiters Stephan Sandmeier, zum Beispiel „Ein Warten geht durch diese Zeit“, „Gloria in excelsis deo“ oder „Es ist ein Ros’ entsprungen“. Die Blasmusik setzte den Höhepunkt gegen Ende des Konzerts mit „The Rose“ und „You raise me up“, welchen das Publikum mit tosendem Applaus honorierte. Sinn und Zweck des Konzerts ist es aber auch, Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Dieses Mal wurde vom Vorstand beschlossen, die Spendenaktion dem ASB-Wünschewagen Franken/Oberpfalz zu widmen. Der Verein freute sich sehr, aus dieser Aktion 2250 Euro an den Arbeiter-Samariter-Bund übergeben zu dürfen. Der Betrag setzt sich zusammen aus 1527 Euro gesammelten Spenden und 723 Euro vom Verkaufserlös von Bratwurst und Glühwein. red