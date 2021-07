Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „ Gottesdienst im Grünen“ lädt das Dekanat Forchheim am Sonntag, 25. Juli, zu einem Gottesdienst auf die Burgruine Neideck ein. Die christliche Morgenfeier unter dem Motto „Egoisten auf dem Vormarsch“ beginnt um 10 Uhr. Die musikalische Umrahmung übernehmen der Dekanatsposaunenchor und der Streitberger Michaelischor. Parkmöglichkeiten gibt es am Schwimmbad in Streitberg. Dort ist für die Gottesdienstbesucher , die den Felssporn nicht selbst erklimmen können, ein Fahrdienst eingerichtet. Auch unter Einhaltung der Abstandsregeln seien genügend Plätze vorhanden, teilt Dekan Günther Werner mit. hl