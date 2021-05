Live-Musik und kreative Elemente – das und noch mehr macht die „Saturday Night Church“ (SNC) aus. Der Gottesdienst für junge Leute ist wieder am Start am Samstag, 8. Mai, um 19.30 Uhr in der Kirche Verklärung Christi in Forchheim . Wichtig: Wer teilnehmen möchte, muss sich unter www.snc-info.de anmelden. red