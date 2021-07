Im Kirchenanzeiger vom gestrigen Freitag hat sich ein Fehler eingeschlichen: Der Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Wolfgang in Hausen findet nicht, wie berichtet, am morgigen Sonntag, 18. Juli, ab 18.30 Uhr, sondern erst am Donnerstag, 22. Juli, ab 18.30 Uhr statt. red