Goldene Hochzeit haben Resi und Robert Amon aus Weilersbach gefeiert. Bei ihrem Fest im Gasthaus Nagengast („Schnörla“) war fast der gesamte Familienkreis vertreten – und der ist groß.

Die Töchter Petra, Sandra und Andrea, fünf Enkel und acht Urenkel zählen zu den Amons. Auch Günther Hofmann vom Burschen- und Männerverein sowie Jörg Übelacker von der Soldatenkameradschaft und Reinhold Tenta vom Musikverein kamen am Jubeltag vorbei.

Das Ehepaar Amon kennt sich schon viel länger als 50 Jahre. „Wir sind ja beide Weilersbacher“, erzählten die beiden, und da hätten sie sich schon von jungen Jahren an gekannt. Irgendwann hat es gefunkt, und so wurde 1973 ihr Jahr. Da gaben sich die Gastwirtstochter Resi, eine geborene Urschlechter aus Unterweilersbach, und Robert aus Oberweilersbach ihr Jawort. In seinem Heimatort ist das Ehepaar wohlbekannt, sogar über die Ortsgrenzen hinaus. Mehr als 40 Jahre kannte man „Resi“ in den Weilersbacher Gaststätten als eine behände Serviererin mit Leib und Seele – beliebt und geschätzt. Und wie Resi anmerkt, habe sie bei ihrer Arbeit auch oft ihr Mann, der beruflich in Nürnberg arbeitete, unterstützt.

Die Familie, auf die sie sehr stolz sind, ist den beiden am wichtigsten, vor allem auch sind sie darüber froh, dass alle in der Nähe wohnen. Heute genießen die Amons – Resi ist inzwischen 76 Jahre alt, Robert 81 – ihren Ruhestand. Sie freuen sich jeden Tag auf ihren FT, der bei ihnen seit 50 Jahren ins Haus flattert, und, wenn alles klappt, auf eine Goldhochzeitsreise auf die Kanaren. Große Wünsche für die Zukunft hat das Paar, das Zuverlässigkeit und Treue aneinander schätzt, nicht. „Es soll einfach so weitergehen – das wäre schon ein Glück“, so Resi und Robert Amon. dia