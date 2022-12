Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Kreishandwerkerschaft Forchheim überreichte Johannes Lange , Obermeister und Vorstandsmitglied des Fachverbandes Schreinerhandwerk Bayern, zwei goldene Ehrennadeln an zwei verdiente Schreinerkollegen: Zum einen an Christian Hümmer, langjähriger Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses der Schreinerinnung Forchheim , zum anderen an Adolf Schramm, langjähriger Kassier und engagiertes Vorstandsmitglied der Schreinerinnung Forchheim .

Die Forchheimer Schreinerkollegen bedankten sich für die geleistete ehrenamtliche Arbeit. red