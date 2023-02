Mit 147 Teilnehmern aus 21 Ländern wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt und die gebürtige Gößweinsteinerin Christina Buchholz hat sich beim „Speaker Slam“ als Finalistin durchgesetzt und den „Excellence Award“ gewonnen. Nach New York, Wien, Hamburg und anderen Orten fand der internationale Wettbewerb dieses Jahr in Mastershausen bei Koblenz statt.

Der „Speaker Slam“ ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten „Poetry Slams“ um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim „Speaker Slam“ Redner mit ihren persönlichen Themen.

Christina Buchholz, selbstständige Unternehmensberaterin, trat mit dem Thema „Richtig gute Projekte“ an und brachte in ihrer Rede auf den Punkt, wie Projekte nicht nur erfolgreicher abgeschlossen, sondern auch in der Belegschaft mit Begeisterung aufgenommen werden.

Die besondere Herausforderung: Die Sprecherin hat enorm wenig Zeit, das Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles Wichtige zu sagen und sich dann noch mit den Zuschauern zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen „Speaking“. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wurde das Mikrofon ausgeschaltet.

Die Jury bestand aus Autoren, „Speakern“ und Unternehmern. Das von „Top-Speaker“ Hermann Scherer ins Leben gerufene Ereignis begeisterte laut Pressemitteilung mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst waren. red