Der Marktgemeinderat Gößweinstein hält am bayerischen Förderprogramm zum Breitbandausbau in der gesamten Gemeinde fest. Die Ausschreibung im Rahmen der bayerischen Gigabitrichtlinie ist für alle Ortsteile vorzunehmen, beschlossen die Räte einstimmig in der Marktgemeinderatssitzung. Sie deckelten die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke auf sechs Millionen Euro .

Allerdings könnte sich dies zum 1. Januar schon wieder ändern. Vom Büro Corwese wurde mitgeteilt, dass im Rahmen des Bundesförderprogramms ab 2023 in allen Ortsteilen ein flächendeckender Glasfaserausbau durchgeführt werden könnte. Es wurde deshalb überlegt, ob ein Umstieg auf das Bundesprogramm sinnvoll wäre.

Denn beim bayerischen Förderprogramm werden nicht alle Grundstücke eines Ortsteils an das Glasfasernetz angeschlossen. Diese könnten dann aber über das Bundesprogramm förderfähig sein.

Das bisherige Bundesprogramm wurde wegen ausgeschöpfter Finanzmittel rückwirkend zum 17. Oktober gestoppt. Das heißt, dass es momentan vom Bund keine Zuschüsse zum Breitbandausbau gibt. Derzeit ist auch noch nicht abzusehen, ob das Bundesprogramm Anfang nächsten Jahres neu aufgelegt wird und wie hoch dann die Förderquote ist.

Die Reaktivierung des Bundesprogramms ist daher nicht nur ungewiss, sondern das Warten darauf würde für den Markt Gößweinstein mit einem erheblichen Zeitverzug einhergehen. Auch hätte dies dann eventuell zur Folge, dass in bestimmten Straßenzügen innerhalb weniger Jahre zweimal Tiefbauarbeiten wegen des Glasfaserausbaus durchgeführt werden müssten.

Telekom plant vollen Ausbau

Für den Hauptort Gößweinstein hat die Telekom Deutschland inzwischen mitgeteilt, dass sie 2024/25 nun doch einen eigenwirtschaftlichen Ausbau plant. Dafür ist dann kein Eigenanteil des Marktes mehr erforderlich. Die Ausschreibung für den Ausbau der weiteren Ortsteile stünde daher jetzt an.

Die Grobkosten für den Ausbau in der bayerischen Gigabitrichtlinie liegen nun bei 6,6 Millionen Euro . Der Eigenanteil Gößweinsteins wird auf 1,06 Millionen Euro geschätzt, was einem Fördersatz von 83,9 Prozent entspricht. Gegenüber dem Eigenanteil ohne einen Eigenausbau durch die Telekom reduziert sich dieser allerdings nur um 30.000 Euro . Dies liegt daran, dass der Markt aufgrund der gesunkenen Baukosten von ehemals 8,6 Millionen Euro wesentlich weniger Härtefallförderung erhält.

Zudem wurde die Anzahl der förderfähigen Anschlüsse reduziert, was ebenfalls eine Senkung der Förderung zur Folge hat. Ansonsten soll die bereits während der Novembersitzung letzten Jahres beschlossene Ausbauplanung vollumfänglich fortgesetzt werden.