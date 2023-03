Weltweit gingen wieder Hunderttausende Menschen auf die Straße, um am globalen Streiktag von „ Fridays for future “ zu demonstrieren. Es versammelten sich 220.000 Menschen aus mehr als 250 Städten unter dem Motto „Morgen ist zu spät“, um darauf aufmerksam zu machen, dass Klimaschutz der einzige Weg sei, langfristig die Umwelt und den Wohlstand zu erhalten. Auch in Forchheim lauschten 130 Personen Kundgebungen an Le-Perreux-Park und Paradeplatz; bei den Redebeiträgen war von Studentin bis Landwirtin ein breites Spektrum vertreten.

„Dass wir regionale Lebensmittel brauchen, merken wir vor allem in Krisenzeiten“, betonte Barbara Hildebrand von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Sie sagte, dass nicht nur das Klima, sondern vor allem die Menschen von regionalem Konsum profitieren würden.

Wie groß das Interesse in der Bevölkerung an besserer Fahrradinfrastruktur sei, veranschaulichte Frank Wessel vom Fahrradclub ADFC Forchheim in Zahlen: „25.000 Unterschriften hätten wir für den Radentscheid Bayern mindestens gebraucht – 100.000 sind es geworden.“

Zusätzlich zeigte Klara Günther vom Verein „ Forchheim for future“ mit Zitaten aus der bayerischen Verfassung, dass Klimaschutz nicht nur Anliegen, sondern auch Recht der Bürger und Bürgerinnen sei.

Zum Ende hielt Franziska Wild, Organisatorin bei „ Fridays for future “ Forchheim , eine Rede. Trotz Rückschlägen wie in Lützerath zahle sich der Einsatz aus. red