Das Unternehmen „Glasfaser-Plus“ wird ab 2024 in Gößweinstein Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Die Marktgemeinde undder Anbieter haben dazu jetzt eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet.

In diesem Rahmen werden laut Pressemitteilung 432 Adressen und 974 Haushalte im Marktgebiet angeschlossen. „Glasfaser-Plus“ ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM-Investors, einem australischen Fondsverwalter, der im Eigentum von Pensionskassen steht und global Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt.

Schnelleres Internet

„Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wird schon bald so wichtig sein wie der Zugang zu Strom, Wasser und Gas“, erklärte Bürgermeister Hanngörg Zimmermann. „Wir sind mit dem Ziel angetreten, den ländlichen Raum in Deutschland mit schnellem und zuverlässigem Internet durch Glasfaseranschlüsse zu digitalisieren“, sagte Martin Kolb, Relationship-Management bei „Glasfaser-Plus“. Das Unternehmen vermietet das Netz anbieteroffen an alle Telekommunikationsanbieter. Bürger haben damit die freie Wahl, bei wem sie Telefon, Internet oder Fernsehen buchen möchten. „Glasfaser-Plus“ schließt eine Immobilie während der Ausbauphase kostenfrei an. Bei einer Buchung danach kostet der Hausanschluss rund 800 Euro. pol