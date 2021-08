Nach zweimaliger coronabedingter Pause hatte Domkapitular Martin Emge als Stadtpfarrer von Sankt Martin am Feiertag Mariä Himmelfahrt zur Marienprozession geladen. Eine stattliche Anzahl von Gläubigen fand sich zum Gottesdienst und zur Prozession durch die Straßen der Altstadt von Forchheim ein.

Die beeindruckende Glaubensdemons-tration fand in einem neuen und verkürzten Format statt. An drei Altären wurde Station gemacht und Fürbitte gehalten. Den ersten Altar hatten neu die Eheleute Dietz vom gleichnamigen Weinhaus in der Hauptstraße ausdrucksstark mit einem Kreuz aus Rebholz, umrankt von Weinlaub, gestaltet. Als Altar diente ein Weinfass. Der Klosterverein Sankt Anton schmückte den zweiten Altar am Paradeplatz. Der dritte Altar wurde in die Pfarrkirche Sankt Martin verlegt.

Viele Teilnehmer zeigten sich erfreut, dass die Tradition der Marienprozession in Forchheim nicht erneut ausgesetzt wurde. Martin Emge dankte allen Helfern, die zum Gelingen beigetragen haben, vor allem den sechs Trägern der Marienstatue, die sonst in der Marienkapelle ihren Platz hat. red