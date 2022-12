Das Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt hat mit einer einwöchigen Weihnachtsspendenaktion die stattliche Summe von 1776 Euro erzielt. Den Großteil bildeten zahlreiche Geldspenden der Schulfamilie, die am Ende durch das P-Seminar „Das GFS hilft“ der Q12 aufgerundet wurde.

Stolz konnten Schulleiter Siegfried Reck und die Fachleiterinnen Barbara Deckert und Susanne Behlert jeweils einen Scheck in Höhe von 888 Euro an die Vertreter der Projekte übergeben. Die eine Hälfte unterstützt die Aktion „Weihnachten für alle“ der Wohlfahrtsverbände der Region. Stellvertretend nahm Silke Bürger-Raab von der Diakonie Bamberg-Forchheim den Scheck in Empfang.

Die andere Hälfte geht an den Verein „Lasst uns gehen“ aus Heiligenstadt, vertreten von Silke Bärnreuther und Heinz Sponsel. Der Verein hilft mit dem Geld auch in diesem Jahr vom Hochwasser betroffenen Familien im Ahrtal.

Im Vorfeld konnte die Schulfamilie bereits viele Weihnachtspäckchen übergeben, die Anfang Dezember vom Missionsverein in die Ukraine gebracht wurden, um Familien vor Ort eine Weihnachtsfreude zu bereiten.

Alle Spenderinnen und Spender sorgten dafür, dass auch in diesem Schuljahr eine großartige Summe an die beiden Projekte weitergegeben werden konnte. red