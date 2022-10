Auf Einladung von Landrat Hermann Ulm tagten die Mitglieder des Gesundheitsforums der „Gesundheitsregion plus“ im Rahmen ihrer jährlichen Sitzung im Landratsamt Forchheim . Die mittlerweile achte Sitzung diente dem gemeinsamen Austausch der Teilnehmer und zielte darauf ab, die gesetzten Schwerpunkte zu überarbeiten und an die aktuelle Situation anzupassen.

Insbesondere die Folgen der Coronapandemie sowie die Fluchtbewegung aus der Ukraine erfordern eine neue Priorisierung der Ziele in der „Gesundheitsregion plus“. Hierzu wurden mehrere interaktive Diskussionsrunden eröffnet, in denen besprochen wurde, wo in der Versorgungslandschaft inklusive der Pflege als auch in der Prävention der größte Handlungsbedarf im Landkreis gesehen wird und wie die „Gesundheitsregion plus“ unterstützend tätig werden kann.

Für jedes Thema wurden Experten aus der Region eingeladen, die einen fachlichen Input und die Moderation der jeweiligen Diskussion übernahmen. So diskutierte beispielsweise ein Großteil der Teilnehmer zum Fachkräftemangel, der sich in allen Berufsfeldern und insbesondere im Bereich der Gesundheitsberufe bemerkbar macht.

Das Gesundheitsforum ist das zentrale Steuerungsgremium für Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Gesundheitsversorgung, Pflege und Gesundheitsförderung im Landkreis. Die „Gesundheitsregion plus“ ist ein vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördertes Projekt, das 2021 um weitere fünf Jahre verlängert wurde. red