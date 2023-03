Ein in Hessen gestohlenes Luxusauto ist in der Fränkischen Schweiz geortet worden. Die Polizei sucht weiterhin nach dem verschwundenen Wagen.

In der vergangenen Woche wurde von Donnerstag auf Freitag im Raum Offenbach ein neuwertiger SUV Maserati Levante mit einem Zeitwert von 90.000 Euro entwendet. Aufgrund eines eingebauten Ortungssystems wurde im Nachhinein festgestellt, dass die Luxuskarosse sich gegen 2.20 Uhr im Bereich Obertrubach beziehungsweise Wolfsberg befand. Zuvor um etwa 2 Uhr fuhr der Wagen durch die Talstraße in Egloffstein.

FO-Kennzeichen gestohlen

Ein Zusammenhang mit einem gestohlenen Kennzeichenpaar FO – RS 440, das von einem Opel Grandland in der Markgrafenstraße in Egloffstein in derselben Nacht abmontiert wurde, ist laut Bericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt nicht auszuschließen.

Die Polizei Ebermannstadt bittet um Hinweise zu diesem auffälligem weißen SUV mit schwarzer Dachbox und schwarzen Radfelgen. Wer hat in der Nacht Beobachtungen bezüglich dieses Fahrzeugs und dessen Fahrer gemacht? Es ist laut Polizei möglich, dass auf der Strecke von Egloffstein nach Obertrubach die Kennzeichen gewechselt wurden. Wer hat dahingehend verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Ebermannstadt unter Telefon 09194/73880 entgegen. pol