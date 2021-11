Beim siebten Carl-Bechstein-Wettbewerb für die Kinder und Jugendlichen in Berlin haben die Geschwister Leo und Luisa Wilk in der Kategorie Klavier mit Streichinstrument einen zweiten Preis erhalten. Leo Wilk ( Klavier ) besucht die sechste Jahrgangsstufe des musischen Zweigs am Herder-Gymnasiums. Seine jüngere Schwester Luisa spielt Cello . Das Duo betreute Elena Ivanova (Cello-Akademie Heroldsbach und Musiklehrerin am Herder-Gymnasium) . red